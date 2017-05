Al 40 jaor gaot wie oehoe, oehoerend hard

40 JAAR BENNIE JOLINKOerend hard, de grootste hit van Normaal,bestaat 40 jaar. Bennie Jolink schreef de tekst in vijf minuten. ,,We hadden ermee op 1 kunnen staan, maar Hilversum gunde ons het succes niet.''

Het motorgeluid waar Oerend hard mee begint is, volgens Bennie Jolink, van een Harley-Parkinson. We denken de zanger van Normaal niet goed te verstaan. Een Harley-Davidson toch? ,,Een Harley-Parkinson'', herhaalt Jolink. ,,Zo noemen wij zo'n motor. Wat een waardeloos geluid. Hadden we dat geweten dan hadden we een Norton of een BSA laten komen, motoren van Engelse makelij. Dát is pas grei.''

We zitten aan de keukentafel bij Jolink in Hummelo. April 1977 lijkt een eeuwigheid geleden. ,,Ik ben al 70'', zegt hij. Zijn haar is grijs, maar hangt nog net zo onaangepast ver over zijn oren als 40 jaar geleden.

Trots en in lichte staat van opwinding. Zo voelen Achterhoekse plattelandsjongeren zich in het voorjaar van 1977. Het is het jaar dat straaljagers een einde maken aan een treinkaping van Molukkers in Drenthe, dat Elvis sterft en dat het land juichend motorracer Wil Hartog de TT van Assen ziet winnen. De Achterhoekse jeugd ziet vier muzikanten de hitparade bestormen in een taal die zij spreken. Ze gaan er haast iets rechter van lopen.

Quote De dag erop schrijven de kranten dat voor tonnen schade is aangericht. ,,130 gulden'', zegt Jolink 40 jaar later zuinigjes.

Onbereikbaar

Op 30 april 1977 komt Oerend hard van boerenrockgroep Normaal binnen op nummer 19 in de Top 40. Vier weken later staat de single op 2, voor Ma Baker van Boney M. (7), Hotel California van The Eagles (9) en Sound and vision van David Bowie (10). Alleen de nummer 1-positie blijft onbereikbaar. Daar staat Guy's 'n Dolls met de cover You're my world.

,,Gay's 'n Dolls noemden wij ze'', zegt Jolink. ,,Ik weet zeker dat er meer platen van Oerend hard werden verkocht dan van hun liedje. Maar Hilversum gunde ons dat succes niet.''

Daaraan zou een relletje bij Toppop ten grondslag liggen dat in 2005 door Andere tijden werd vereeuwigd. Daarin wordt verhaald over het strokanon dat die maandag in mei 1977 voor een bende zorgt in de studio. Een dame, die volgens Jolink normaal met flap-overs liep, veegt met een bezem de vloer schoon. En passant noemt ze de muzikanten 'kapsonesboeren'. Waarop Jolink haar betitelt als 'knakentemeier'.

Quote 'Oerend hard' is niet eens Achterhoeks. Het is kindertaal waar de familie erg hard om moest lachen

Er sneuvelen een spiegel - volgens de overlevering een welgemikte trap van Normaals huisfotograaf Hugo Jaartsveld - en een aantal kleedkamerbordjes. Buiten wordt een portier bijna van de sokken gereden. De dag erop schrijven de kranten dat voor tonnen schade is aangericht. ,,130 gulden'', zegt Jolink 40 jaar later zuinigjes.

Wat de documentaire niet vertelt, is dat het feest door het viertal en hun gevolg thuis wordt voortgezet, op de veemarkt in Doetinchem. Tussen de veehandelaren en kroeglopers maken de muzikanten er een gezellige nacht van.

Op losse groeven

De volgende dag wacht een volgend optreden in een Hilversumse studio, bij Op losse groeven, een tv-programma vol Nederlandstalige levensliederen. ,,We hadden dezelfde kleren nog aan'', schetst Jolink. ,,We stonken een uur in de wind naar koeienstront en werden met de nek aangekeken. Alleen Nico Haak en Pierre Kartner feliciteerden ons met ons succes.''



Natuurlijk, Normaal zet zich af tegen disco, Hilversum, de hele Randstad eigenlijk, propageert een hek met 'puntdraod' langs de IJssel te plaatsen en de Achterhoek onafhankelijk te verklaren. Genoeg ingrediënten om zich te onderscheiden. Maar bovenal is Oerend hard een prachtig lied, waarin Bertus en Tinus te hard op hun Norton en BSA huiswaarts rijden en verongelukken.



,,In vijf minuten geschreven'', zegt Jolink, grotendeels verantwoordelijk voor de tekst. ,,Niet op een specifiek ongeluk gebaseerd. Talloze motorrijders verongelukten die dagen, omdat automobilisten hun snelheid verkeerd inschatten.''



Een lied ontsproten aan Jolinks liefde voor de motorcross. Met een 4,5 jaar oudere broer die crosste, groeide hij op tussen zuigers, cilinders en carburateurs.

Volledig scherm Bennie Jolink bij zijn BSA met startnummer 100. © theo kock persfotografie

Kindertaal

,,Maar 'oerend hard' is niet eens Achterhoeks. Het is kindertaal. Mijn broer gaf me eens een klap en ik vertelde thuis dat hij me 'oerend hard' had geslagen. De familie moest erg lachen om dat woord. 'Oerhard' of 'knoerhard' bestaat wel in het Achterhoeks. Maar 'oerend hard' bleef een uitspraak in de familie. Ik dacht eraan toen ik het nummer schreef en het refrein kwam vanzelf.''

Tinus is een fictieve figuur. Bertus was oorspronkelijk Gertman en stond voor Gerrit Wolsink, de Hengelose motorcrosser - in het dagelijks leven tandarts - die in de jaren 70 bijna wereldkampioen werd. ,,Een lokale held. Ik pakte een keer zijn vriendinnetje af en hij die van mij. We waren goed bevriend. En hij was slim. Ook net iets te verstandig om wereldkampioen te worden. De naam Gertman sneuvelde bij Johnny Hoes, onze platenbaas. De zoon van Hoes vond Bertus een betere naam.''

Quote We waren de Lennon en McCartney van de Achterhoek. Ferdy was het muzikale genie.

Het volgens velen muzikaal mooiste deel van Oerend hard is het zachte intermezzo, het bruggetje dat begint met 'Maor zoals altied kump an dat gejakker 'n end'. ,,Een idee van Ferdi Joly'', zegt Jolink, die het lied schreef met de gitarist uit Zieuwent. ,,We waren de Lennon en McCartney van de Achterhoek. Ferdy was het muzikale genie. Maar we zaten elkaar ook in het vaarwater en dan moest drummer Jan Manschot - die niet voor niets de sociale academie had gedaan - als diplomaat de boel sussen. Twee kapiteins op een schip ging niet. Ik heb de jongens laten kiezen en Ferdi verliet in 1980 de band. Maar nu kunnen we weer prima met elkaar.''

Eendagsvlieg

Een enkele krant durfde Normaal na Oerend hard, dat niet op 1 kwam maar wel 'goud' werd, een eendagsvlieg te noemen. Dat logenstrafte de band in de 40 jaar daarna met tientallen hits waarbij de allure van Oerend hard overigens nooit overtroffen werd.

In 1987, tien jaar later, probeerde Normaal alsnog met een live-versie van het nummer op 1 te komen. ,,We waren naar een andere platenmaatschappij gegaan en Hoes had, met het contract in de hand, tien jaar voorkomen dat we het nummer opnieuw konden uitbrengen. De live-versie werd geen succes. Later speelden we Oerend hard nog wel eens met andere arrangementen en dat pikte het publiek ook niet. Dat wilde het origineel horen. Dat begreep ik zelf pas toen ik de Everly Brothers een andere versie van Dream hoorde spelen. Heiligschennis is het!''

Het afscheidsconcert van Normaal was in december 2015. Gezondheidsproblemen noopten Jolink, die zijn leven lang last heeft van astma, te stoppen. Bijna anderhalf jaar later gaat het redelijk met Jolinks gezondheid, al is zijn longcapaciteit beperkt.

Normaal is weliswaar niet meer, Oerend hard is na 40 jaar nog altijd het meest meegezongen lied in de Achterhoekse kroegen: 'Maor wie gaot oe, oehoe oehoe...'