Al duizenden virtuele dankbetuigingen aan hulpverleners

Berichten

Volgens Matthijs Jaspers zijn de berichten in drie soorten onder te verdelen. ,,Het merendeel van de mensen bedankt de hulpverleners uit de grond van hun hart. Ze zeggen: ‘Zonder jullie waren we nergens. We kunnen niet zonder jullie. Bedankt.’ Anderen spreken hun steunbetuiging uit aan de hand van een voorbeeld waarbij ze zelf werden geholpen door hulpverleners. En een klein deel van de mensen komt met tips over hoe we onze hulpverleners beter kunnen beschermen.”

Positief

De berichten zijn zonder uitzondering positief. ,,Dat is ook onze insteek”, zegt de 50-jarige Jaspers. ,,We willen niet dat mensen gaan fulmineren tegen de raddraaiers en ze veroordelen. We houden het puur bij het bedanken van de hulpverleners.” Hij erkent dat meedoen aan het event een ‘makkelijke’ manier van steun betuigen is. ,,Maar we hebben de actie bewust zo laagdrempelig ingestoken. Het is een prettige manier voor de mensen en hun berichten zijn hartstikke gemeend. Ze stromen binnen. Blijkbaar is het iets dat leeft.”