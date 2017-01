Albanezen vaakst uitgezet in 2016

Ook veel Irakezen (1470), Serviërs (1260) en Marokkanen (1220) hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze Nederland uit moesten. Syriërs (1110) staan op plek 5, maar daarbij gaat het voornamelijk om vluchtelingen die eerder geregistreerd zijn in een ander Europees land. Zij moeten terug naar dat land om daar hun asielprocedure te doorlopen. Ze hoeven niet terug naar Syrië.



In totaal kregen vorig jaar 24.900 vreemdelingen te horen dat ze weg moesten uit Nederland. Dat zijn er veel meer dan in 2015, toen waren het er 16.000. Dat komt voornamelijk omdat er in 2016 veel migranten uit zogenoemde veilige landen naar Nederland kwamen. Zij vroegen wel asiel aan, maar maakten daar geen kans op.



Het ging daarbij in het begin van het jaar vooral om Albanezen en andere Balkan-bewoners. Na de zomer kwamen er veel Noord-Afrikanen: Marokkanen en Algerijnen. Hun asielaanvraag werd snel afgewezen, waarna ze moesten vertrekken.



Werkvergunningen

De bijna 25.000 vreemdelingen die weg moesten zijn niet alleen afgewezen asielzoekers. Het kan ook gaan om vreemdelingen wiens werkvergunning in Nederland is afgelopen. Daarnaast wordt jaarlijks veel mensen aan de grens al de toegang tot Nederland geweigerd omdat ze niet de juiste papieren hebben.



Van de 25.000 zijn 6400 vreemdelingen gedwongen vertrokken; onder toezicht en met dwang van de marechaussee. Nog eens 6500 anderen vertrokken zelfstandig, maar wel onder toezicht van de overheid. Van hen is dus bekend dat ze Nederland hebben verlaten. De resterende 12.000 zijn op eigen gelegenheid vertrokken. Dat houdt in dat de overheid niet zeker weet of ze Nederland hebben verlaten, ze kunnen ook in de illegaliteit zijn verdwenen.



Criminelen

Anderen zijn mogelijk niet naar hun land van herkomst teruggegaan, maar doorgereisd naar een ander Europees land. Onder de vertrekkers zaten ook ruim 1000 criminele vreemdelingen. Van driekwart van hen is bekend dat ze nu uit Nederland weg zijn.



Eerder deze week werd bekend dat er in 2016 31.600 asielzoekers naar Nederland kwamen, waaronder veel Syrische vrouwen en kinderen die hun al eerder aangekomen man en vader nareisden. Na Syriërs waren de Albanezen de grootste groep, maar hun verzoeken werden dus afgewezen.