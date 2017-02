Alberto Stegeman én politie: Man in Nijmegen had wel degelijk flakka

De politie Nijmegen-Zuid bevestigt woensdagavond via Instagram dat de programmamaker gelijk heeft. 'De drugs is getest door specialisten en het betreft 100% Flakka'.



Eerder op de dag kon een politiewoordvoerder nog niet bevestigen dat de man flakka in bezit had. „Wij hebben enkele zakjes in beslag genomen met daarin een voor ons onbekende stof”, liet de woordvoerder weten. „Deze stof moet eerst onderzocht worden voor we met zekerheid kunnen zeggen dat het om flakka gaat.”



Onderzoek

Daarnaast is de Nijmegenaar niet voor het handelen in drugs opgepakt, maar slechts voor het in bezit hebben. Onduidelijk is nog of hij daarvoor bestraft wordt, aangezien flakka (1-fenyl-pyrrolidine-pentaan) nog niet op één van de lijsten van verdovende middelen in de Opiumwet staat.



„Voor ons begint het onderzoek nu pas”, aldus de politie. „Hoewel het onderzoek van Alberto Stegeman zeker kan helpen, zullen wij ook alle aantijgingen moeten bevestigen voor we iemand kunnen verdenken.”



Lopende het onderzoek zit de Nijmegenaar vast. „Dat kan tot drie keer 24 uur. Daarna moeten wij met het Openbaar Ministerie overleggen of we de verdachte langer kunnen vasthouden.”



Of het voor die tijd al duidelijk is of het om flakka gaat, is niet zeker. „Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut neemt enige tijd in beslag.”