Algerijn dreigde 'Europeaan aan stukken te snijden'

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Youssef M. in de herfst van vorig jaar gezegd dat hij 'na zijn detentie terug zou gaan naar Algerije en de eerste Europeaan die hij tegenkwam aan stukken zou snijden'. Ook bedreigde hij de directeur van de gevangenis in Ter Apel waar hij vastzat. Justitie verplaatste hem daarop naar de extra beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught, waar ook veel andere terreurverdachten vastzitten.



De advocaat van Youssef M., Freek van der Brugge, zegt dat justitie een 'non-zaak' heeft. ,,Mijn cliënt was verbitterd toen hij in detentie zat en hij heeft negatieve opmerkingen gemaakt. Maar het is belachelijk dat hij nu vastzit op de terreurafdeling.''



Van der Brugge wil niet zeggen voor welk feit zijn cliënt al vastzat en waar hij verbleef voor zijn detentie. Op hetzelfde terrein als de gevangenis in Ter Apel staat ook Nederlands grootste asielcomplex.