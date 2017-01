'Alleen' ME op 160 meter van agent Mario werd bekogeld

De agenten die in de nieuwjaarsnacht eerste hulp verleenden aan de Haagse agent Mario, zijn in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet bekogeld met vuurwerk, glazen flesjes en stenen. Ook is de politieman niet gereanimeerd. Zijn situatie is nog onveranderd: Mario ligt nog altijd in zeer kritieke toestand op de intensive care.

De politie bracht 1 januari via politie.nl zelf naar buiten dat agenten en ambulancepersoneel werden bekogeld tijdens het reanimeren. Dat blijkt een dag later na het horen van alle betrokkenen, iets genuanceerder te liggen.



Waar in eerste instantie door de politie melding werd gemaakt van het bekogelen van agenten en ambulancepersoneel dat Mario ter hulp schoot, blijkt het nu te gaan om de politiemensen die 160 meter verderop op de Hoefkade de afzetting bewaakten. Verder is Mario niet gereanimeerd, maar verleenden agenten eerste hulp. Ook is er geen ME-charge uitgevoerd. Een rechercheteam start een onderzoek naar de personen die met vuurwerk en stenen gooiden.



Getuige Ricardo Correia woont pal voor de plek aan de Hoefkade waar het ongeluk gebeurde. ,,Ik zag heel veel agenten bezig met die man op de grond. Maar ik zag geen rellen of zo. Dat was verder, bij het Kaapseplein.’’

Heengezonden

Mario werd in de nieuwjaarsnacht per abuis aangereden door een automobilist en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De 27-jarige vrouw uit Den Haag die de auto bestuurde, is verhoord. Zij is heengezonden en volgens de politie lijkt het er op dat er geen sprake van opzet is en dat er ook geen alcohol in het spel was. Vermoedelijk had de vrouw slecht zicht door de rook van een vuur op de Hoefkade en doordat dat vuur met bluspoeder werd bestreden. De politie onderzoekt dat scenario.

De politie doet onderzoek naar haatdragende reacties die mensen via Facebook hebben geplaatst op het bericht over Mario. Het gaat om opmerkingen als 'lekker voor hem, op naar de volgende', bevestigt een politiewoordvoerder. Als er sprake is van een strafbaar feit, gaat de politie over op vervolgstappen.