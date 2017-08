Allerlaatste keer Lowlands voor ernstig zieke Anja éxtra bijzonder

Om het bezoek extra speciaal te maken, heeft goede vriendin Ellen Gerritsen iets voor Anja geregeld. Gisteren plaatste ze een oproepje op Twitter. 'Laten we zaterdag om 15:30 uur links vooraan in de Alpha een groepsfoto maken met Anja om haar laatste Lowlands samen vast te leggen!', schreef ze onder meer. Vooraf wist Ellen niet wat ze kon verwachten. ,,Misschien komen er maar twintig mensen!" Onterechte zorgen; er kwamen veel meer mensen dan twintig en de foto werd zelfs met een speciale 360-graden camera gemaakt.

Anja zelf is er overdonderd van. ,,Het is echt heel bijzonder", zegt ze terwijl ze naar het Lowlandsbandje om haar pols kijkt. ,,Elk jaar geeft het me zo'n goed gevoel om dat ding weer om mijn pols te hebben. Het is net een medicijn. Er stroomt door dat bandje weer energie door mij. Ik weet ook wel dat ik daarna een week bij moet komen, maar dat heb er ik maar al te graag voor over."

Lowlands is belangrijk voor Anja. ,,Ik moet er weer bijna van huilen!", zegt ze, terwijl ze toch een grote glimlach op haar gezicht tovert. ,,Die combinatie van vrienden en muziek. Dat vind je alleen hier." Haar man Ben knikt. Voor hem is dit bezoek van zijn vrouw ook heel speciaal. ,,Ik ben zo blij om te zien dat ze hier is. Omdat ik weet hoeveel ze ervan houdt. En ik ben zo dankbaar dat ze goed in haar vel zit. Maar ik vind het ook geweldig om te zien dat zo veel vrienden hier zijn. Dat we hier bij elkaar komen. We hebben het echt gemist. Lowlands is voor ons elke keer weer een soort verjaardagsfeestje waar je met zijn allen aan meedoet. Je laat alle slechte dingen even buiten."

Overkappingsknusheid. Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Aug 2017 om 1:20 PDT

Oppepper

Emotioneel is het een zware dag voor Anja en Ben. ,,Maar dat voel ik nu nog niet!", zegt ze. ,,Dat komt nog wel hoor. Maar voor nu is het echt een oppepper. Het is dit jaar de zevende keer dat ik naar Lowlands ga. Ik ben al een keer eerder weggegaan omdat ik kramp kreeg. Nu ben ik expres met de rolstoel. Hopen dus dat de kramp wegblijft."

De tientallen vrienden van Anja die naar Lowlands zijn gekomen, genieten zichtbaar van haar aanwezigheid. Toch is er ook veel verdriet om haar hier te zien terwijl ze zo ziek is. Uit de groep klinkt veel bewondering voor de Brabantse: ,,Kijk nou hoe ze hier nu staat. Het is zo'n bijzondere, sterke vrouw. Dat ziet en weet iedereen", vertelt Wies uit Prinsenbeek. Anja en Ben zijn zelf ook zichtbaar geëmotioneerd door het verdriet bij vrienden en familie. ,,Het hoort erbij. Maar we vinden het heel moeilijk."

Anja kijkt erg uit naar de festivaldag. Het meeste zin heeft ze in het optreden van de Editors. ,,Als ik het red ga ik straks keihard meezingen."

Haar mooiste herinnering aan Lowlands? Ze moet er even over nadenken. ,,Nou, misschien dít wel. Dit moment, met iedereen! Ik hou heel erg van foto's, dus ik ben ontzettend dankbaar voor zo'n mooi moment."