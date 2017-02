Allochtoon loopt weg bij de PvdA

Van oudsher is de PvdA groot onder deze stemmers, maar die vanzelfsprekendheid verdwijnt. In 2012 stemde het merendeel van de kiezers met een migrantenachtergrond nog op de PvdA, ruim 40 procent. Nu is nog maar 20 procent dat van plan.

Denk trekt hetzelfde percentage allochtone kiezers. De aanhang bestaat vooral uit Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Zo is 40 procent van de Turken en 34 procent van de Marokkanen van plan om te gaan stemmen op de nieuwe partij. Onder Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de PvdA nog steeds favoriet.

In het gat gesprongen

Politicoloog Floris Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam zag de verhoudingen al verschuiven tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. ,,Religieuze kwesties en het land van herkomst spelen voor de Turkse en Marokkaanse groep een grote rol. De PvdA heeft daarover afwijkende standpunten, ze zijn bijvoorbeeld kritisch op Erdogan. Deze kiezers zijn daarom op zoek gegaan naar een andere partij en Denk is in dat gat gesprongen.’’

,,Denk is de partij van de ‘boze bruine man’’’, zegt onderzoeker El Kaddouri. ,,Ze zijn onder Turkse en Marokkaanse jongeren heel populair. Die beïnvloeden vaak hun familie, omdat ze beter geïnformeerd en opgeleid zijn dan hun ouders.’’ Vertaald naar zetels hebben Nederlanders met een migrantenachtergrond niet zo veel invloed. Volgens de EtnoBarometer zou Denk dankzij deze groep 1 zetel winnen, net als de PvdA. Dat komt doordat nog niet de helft van de allochtonen van plan is naar de stembus te gaan.

PVV populair bij Surinamers

Opvallend is verder dat de PVV de tweede partij is onder Surinamers, 14 procent daarvan zegt voor de partij van Geert Wilders te kiezen. Eerder waren er al aanwijzingen dat Wilders het goed doet onder Hindoestanen in Den Haag, mogelijk vanwege zorgen over te veel immigratie en de invloed van de islam.