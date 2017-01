Almeerse Zoey telt af naar Miss Universe-verkiezing

De Almeerse stapt woensdagavond op het vliegtuig naar de Filipijnse hoofdstad Manilla. Daar vindt eind deze maand de Miss Universe-verkiezing plaats. Zenuwachtig is de Almeerse schone allerminst. ,,Het heeft geen zin om nu al zenuwachtig te zijn. Dat ben ik straks natuurlijk wel als ik op het podium sta", aldus Zoey, terwijl ze bij haar kapper zit.

Logo Volledig scherm Met deze kerstkaart wenste Miss Nederland haar volgers op Facebook fijne feestdagen. © Facebook/Zoey Ivory

Dertien jurken

Het fotomodel is razend druk met de voorbereidingen voor haar Filipijnse avontuur. Zo leerde ze de afgelopen maanden alles over hoe ze het beste kan lopen tijdens de voorrondes in Manilla, over de make up en kreeg ze mediatraining. In het kader daarvan was Zoey ook te horen en te zien op radio en tv. Zo verscheen ze vorige week in de Quickest Quizz op NPO3 en werd ze zaterdag geïnterviewd op NPO Radio 1. Vanmorgen had ze een fotoshoot voor Beau Monde, vanmiddag schuift ze aan bij RTL Live en als alles meezit ook bij RTL Boulevard.

Morgen en overmorgen heeft ze gereserveerd voor het pakken van haar koffers. Het zijn er maar liefst vier. Zoey: ,,Ik neem naast mijn gewone kleding dertien jurken mee, variërend van cocktail- tot galajurk. Die avondjurk is gemaakt door een Amerikaanse ontwerper uit LA (Los Angeles). Hij ontwierp ook het kostuum dat ik draag tijdens de landenpresentatie: een creatie met een molen en water. De laatste jurk arriveerde vanmorgen uit Indonesië. Ik koos haar uit de collectie van een Indonesische designer. Hij vond mij via Instagram en vroeg of ik iets van hem wilde dragen zodat hij extra exposure krijgt."

Logo Volledig scherm Miss Nederland live in de studio tijdens haar interview voor NPO Radio1. © Facebook/Zoey Ivory

Logo Volledig scherm Miss Nederland tijdens haar deelname aan de Quickest Quiz. © Instagram/Jan Versteegh

Zoey werd in september verkozen tot Miss Nederland. Terwijl ze aanvankelijk helemaal niet wilde meedoen aan de verkiezing, zegt de Almeerse schone terugblikkend. ,,Ik had net als veel andere mensen vooroordelen over een miss-verkiezing: dat het alleen maar om het uiterlijk gaat en dat de deelneemsters niet de slimsten zijn. Voormalige winnaressen wisten me van het tegendeel te overtuigen en zeiden dat meedoen hartstikke leuk is. Daarop besloot ik me aan te melden. Nadat ik had gewonnen dacht ik meteen: nu ga ik ook meedoen aan de Miss Universe-verkiezing. De winnares mag een jaar in New York wonen en werkt dan voor de Amerikaanse organisatie achter de verkiezing, krijgt voor die periode ook een vakantiehuis in Mexico én ontvangt een geldprijs van 100.000 dollar. "

Quote Ik had net als veel andere mensen vooroordelen over een miss-ver­kie­zing: dat het alleen maar om het uiterlijk gaat en dat de deelneemsters niet de slimsten zijn

Wie denkt dat ze als kind al droomde van een carrière als model vergist zich. ,,Mijn droom was een beroemde danseres te worden. Van mijn tiende tot mijn achttiende heb ik school dan ook gecombineerd met dansen bij Lucia Marthas. Ik stopte ermee toen ik de opleiding Media & Entertainment ging doen. Na een jaar besloot ik me volledig te richten op het modellenwerk."

Films kijken

Zoey wacht vanaf woensdag een zwaar programma met vele voorrondes. Van de ongeveer 100 deelneemsters blijft uiteindelijk slechts een vijftiental over. Dat gaat door naar de finale op 29 januari. De Almeerse ziet naar eigen zeggen nergens tegenop. ,,Alles is nieuw voor mij. De deelname, de ontmoeting met de Filipijnse president en ook Azië. Ik zit zeventien uur in mijn eentje in het vliegtuig. lk denk dat ik lekker films ga kijken", klinkt het enthousiast.

De deelneemsters aan de Miss Universe-verkiezing druppelen een voor een binnen op de Filipijnen. De kandidate van de Amerikaanse Maagdeneilanden arriveerde zondag als eerste op Ninoy Aquino International Airport. Miss Guyana landde er vanmorgen, zo meldt de Filipijnse nieuwszender ABS-CBN.

Tweede naam

Vader Carroll helpt zijn dochter woensdag sjouwen met haar vier koffers. Hij brengt Zoey naar Schiphol en zwaait haar uit met zijn echtgenote en oudste dochter. Zij heeft al net zo'n exotische naam: Whitney Ebony. Achter de tweede namen van de meiden zit een grappig verhaal, zo vertelt hun vader. ,,Mijn moeder is Antilliaans, mijn vader Nederlands. Toen mijn vrouw zwanger was van onze eerste dochter dachten we dat het meisje een kleurtje zou hebben. Vandaar Ebony. Zij bleek echter een blanke huid te hebben. Ervan uitgaande dat dit ook het geval zou zijn bij onze tweede dochter besloten we haar als tweede naam Ivory te geven. Zij had tot onze grote verrassing wél een kleurtje."

Polls

Zijn vrouw en hij vliegen op 23 januari naar de Filipijnen. ,,Zoey scoort hoog in alle polls en we willen er natuurlijk bij zijn als ze straks in de finale staat", grapt pa. Zijn dochter vindt de voorspellingen leuk, maar hecht er weinig waarde aan. ,,Ik sta in bijna alle polls op de derde plaats. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat lukt, maar ik ga in ieder geval voor een plaats in de top 15."