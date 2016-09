ALS-patiënt schrijft boek letter voor letter met zijn ogen

Denkleider Kuzu mikpunt bij debat nasleep Turkse coup

21:10 De Tweede Kamer debatteert vanavond over de onrust die in Nederland is ontstaan na de mislukte legercoup in Turkije in juli. De verhoudingen met Turkije, Gülenscholen, Zaanse 'hangvloggers'; Geen onderwerp lijkt te worden geschuwd. Daarnaast worden er over en weer felle verwijten gemaakt. Vooral Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) is het mikpunt van de avond.