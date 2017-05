'Als Rotterdammer is het bijzonder om zo door je stad te scheuren'

Ter promotie van de Landmachtdagen reed er vanochtend een militaire colonne door Rotterdam. Via de Erasmusbrug en de Coolsingel eindigde de stoet onder de Euromast. Hier vertellen militairen hun verhalen en laten zij belangstellenden zien over welke materialen ze allemaal beschikken. Door het hele land kunnen vandaag evenementen worden bezocht om meer te weten te komen over de landmacht.