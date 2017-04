Ik heb de hele week nagedacht of ik er eigenlijk over zou moeten schrijven. Want eigenlijk wil ik hem natuurlijk helemaal geen aandacht geven, wetende dat elke keer wanneer hij zijn naam in de krant ziet staan, hij zichzelf tevreden knorrend over de tepels wrijft. Thierry Baudet maakt geen onderscheid tussen positieve en negatieve publiciteit. Als ze maar over je praten, nietwaar?

En elke keer wanneer hij weer een vrouwonvriendelijke scheet laat, krijgt hij aandacht. Van de mannetjes die het voor de vrouwtjes opnemen, maar vooral van die hysterische meisjes die het natúúrlijk niet met hem eens zijn. Afgelopen week zei hij in een gesprek met Quote dat vrouwen in veel beroepen niet excelleren en meer interesse hebben in ‘familieachtige dingen’.

Je hoorde ze al van verre aankomen: de kudde kwaaie vrouwen die riepen dat dit seksistisch was. Zou ik meerennen met die kudde, en briesend roepen dat de jaren 50 alweer een tijdje voorbij zijn? Maar kreeg Thierry dan niet precies wat hij wilde? Moest ik dan maar mijn mond houden om hem niet nóg meer aandacht te geven voor die denigrerende uitspraken?

Ik ben zo blij dat Thierry Baudet tegenwoordig in de Tweede Kamer zit. Omdat ik hem nu de hele tijd kan aanspreken op zijn idiote uitspraken. Hij is nu niet meer een doorsnee bralaap die zijn elitaire superieuriteit haalt uit zijn zes Aangenaam Klassiek-cd’s en uit al die blauwtjes die hij blijkbaar de hele tijd loopt. Want hoe kom je anders aan zo veel minachting voor het andere geslacht?

Nee, nu is Thierry volksvertegenwoordiger. Vertegenwoordiger! Van het volk!

En weet je wie ook bij dat volk hoort? Uw columniste, die met tal van andere vrouwen niet gediend is van de seksistische, minachtende toon die deze volksvertegenwoordiger uitkraamt. Ik pik deze onzin gewoon niet, net zoals ik andere onzin van andere volksvertegenwoordigers ook niet pik. Dat is het mooie van een democratie: je kunt ze gewoon op het matje roepen, die Kamerleden.