Ambitieus Excelsior wil begroting verdubbelen

De eredivisieclub vergrootte deze zomer al het stadion met 750 plaatsen door twee hoeken dicht te bouwen en hoopt mede door die extra capaciteit op termijn de begroting van de huidige 6 miljoen naar 10, 12 of zelfs 15 miljoen euro te laten gaan. Dat zei voorzitter Albert de Jong maandag tegen RTV Rijnmond.



De club wil een stabiele eredivisieploeg worden. Als de 750 extra plaatsen gevuld worden, kan daarmee op termijn een nieuwe uitbreiding in de andere twee hoeken bekostigd worden. ,,En daarna hebben we weer uitbreidingsplannen", aldus De Jong. ,,De club wordt de komende jaren een stuk groter."



Excelsior trok afgelopen zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo 4162 toeschouwers, terwijl Woudestein voorheen slechts 3500 man kon herbergen. De ploeg uit Kralingen speelt na twee keer een vijftiende plaats voor het derde jaar op rij op het hoogste niveau. De laatste elf seizoenen speelde de club zeven jaar in de eredivisie.