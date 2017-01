Ambtenaren ontslagen na omkoopschandaal auto's

LIVE: Bijna tweehonderd ongelukken door spekgladde wegen

8:22 Ondanks de vele waarschuwingen vooraf hebben ijzel en sneeuw al vroeg in de ochtend tot diverse ongelukken geleid op de Nederlands snelwegen. De Verkeersinformatiedienst (VID) meldde rond 08.00 uur al bijna tweehonderd aanrijdingen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog. Het kan even duren voordat het blog volledig is geladen.