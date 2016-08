Ambulance rukt veel te vaak uit voor niks

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen wijt dit aan een computersysteem in de meldkamer dat 'al bij een bloedende vinger' een wagen met sirenes stuurt. V&VN wil dat de centralisten meer ruimte krijgen om door te vragen wanneer iemand 112 belt.



Verpleegkundigen in de meldkamer moeten nu standaardvragen volgen en kunnen zelf niet filteren of de ambulancerit wel écht nodig is. Directeur Sonja Kersten van V&VN Ambulancezorg: ,,Dit is niet alleen duur, maar zorgt ook voor druk op de beschikbaarheid van de ambulances."



Regide

In Nederland wordt gewerkt met twee computersystemen. Het Amerikaanse model is het meest rigide, zegt Kersten. ,,Als je het systeem niet volgt, word je erop aangesproken. Je krijgt zelfs minpunten. Dit ondermijnt de professionaliteit en creëert een angstcultuur."



Centralist Gerard Pijnenburg werkte op meerdere meldkamers in het land. Hij maakte mee dat de ambulance met gillende sirenes naar een slachtoffer met een lichte hoofdwond ging. ,,Het Amerikaanse systeem redeneerde: kwetsbaar lichaamsdeel, verwonding, bloed, stuur een ambulance. Terwijl ik bij doorvragen erachter had kunnen komen dat de melder zich had gestoten aan een kastje en bij bewustzijn was gebleven. Mijn reactie: probeer het te stelpen, regel een taxi en ga naar de eerste hulp."