Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform

Vrijspraak voor levensberoving zwangere ex

17 mei Een 38-jarige man is vandaag in hoger beroep vrijgesproken van de verdenking dat hij zijn zwangere ex-vriendin in Leiderdorp van het leven zou hebben beroofd. Evenmin acht het gerechtshof in Amsterdam bewezen dat hij haar in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.