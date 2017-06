Andijviestamppot met bonnetjes

Annie Schreijer- Pierik gaat voortaan toch haar onkosten-bonnetjes naar de accountant brengen. Na lang gehakketak over de inzage in de besteding van de onkostenvergoeding voor Europarlementariërs, is ze nu toch zuchtend overstag gegaan. Elk lid van het Europees parlement krijgt per maand 4300 euro algemene onkostenvergoeding, bovenop hun normale salaris. Veel partijen hebben al een systeem waardoor die onkosten goed gemonitord worden, en gecheckt door een accountant. Het CDA heeft dat nog niet, en mevrouw Schreijer was ook niet van plan om daar openheid in te geven.