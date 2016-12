Annemieke trakteert militairen in Mali op 130 cupcakes

Terugblik 2016 Peperdure politie-Ferrari was de snelste van allemaal

25 december Dit verhaal is een vreemde eend in de bijt van onze eindejaarsverhalen. Waar de verhalen in die serie meestal gaan over bijzondere daden die tot tranen toe roerden en helden die het onmogelijke presteerden, daar gaat deze aflevering over een auto. Maar, niet zomaar een auto. Dit verhaal gaat over een peperdure, spiksplinternieuwe Ferrari. Een F12 Berlinetta. Verkleed als politiewagen.