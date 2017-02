'Antidepressiva zijn gevaarlijk en zwaar verslavend'

Quote Als zo'n belediging blijft hangen, komt er twijfel over mijn kunde; dat accepteer ik niet Selma Eikelenboom Selma Eikelenboom heeft de rechtszaak, waarin het medisch tuchtcollege vandaag uitspraak doet, niet zomaar aangespannen. De hele juridische rompslomp is volgens haar bedoeld om haar criticaster Anton Loonen, die haar eerder een 'charlatan' noemde, te laten stoppen met haar te belasteren. ,,Ik word vaak gevraagd in strafzaken waarin antidepressiva mogelijk leidden tot geweld. Als zo'n belediging blijft hangen, ontstaat er twijfel over mijn kunde: dat accepteer ik niet."



Het gaat Eikelenboom, die sinds 2011 in Colorado woont, bij deze zaak ook om de 'vrijheid' haar boodschap uit te dragen. Die boodschap is dat zo'n 90 procent van de 1 miljoen Nederlanders die aan antidepressiva zitten, daarmee moet stoppen. ,,Alleen voor een zeer kleine groep die bijvoorbeeld te maken krijgt met een heftige psychose, kunnen psychoactieve medicijnen een tijdelijke oplossing zijn. Voor alle anderen is het middel vaak erger dan de kwaal."

Impulsdoorbraken

Haar punt: de bijwerkingen zijn veel erger dan menigeen denkt. ,,Mensen die zulke pillen slikken komen vaak enorm aan; 20 tot 30 kilo is geen uitzondering. Ze krijgen ernstige problemen met seks, zoals erectiestoornissen. Soms oncontroleerbare diarree. Misschien nog wel het ergste: 'impulsdoorbraken', waarbij gebruikers opeens heel agressief of somber worden. Het tegenovergestelde van wat deze pillen beogen."



Bij zo'n tien procent is het gebruik volgens Eikelenbooms onderzoek ronduit gevaarlijk. Het gaat dan om mensen met een dna-afwijking waardoor ze het enzym missen dat de stoffen in deze pillen makkelijk afvoert. Deze mensen komen soms tot 'onverklaarbare vormen van geweld'. Dat gold volgens haar bijvoorbeeld bij de veelbesproken zaak van de Drentse Grietje S. die het antidepressivum venlafaxine slikte en in 2012 haar zoon wurgde en met haar dochter de sloot in reed.



Waar Eikelenboom ook fel tegen is: het gebruik van alle 'psychofarmaca', medicijnen om psychische stoornissen te bestrijden, bij kinderen. ,,Kinderen die adhd hebben Ritalin voorschrijven is ronduit gevaarlijk. Hun nog niet volgroeide lever kan die medicatie niet goed omzetten. Ouders beseffen het niet, maar ze werken als amfetamines, harddrugs dus, en kunnen hersenbeschadigingen geven."

Uw critici zeggen dat u niet genoeg kennis bezit voor zulke harde conclusies.

,,Allereerst is er in de VS al veel onderzoek naar gedaan. De rechters houden daar in bepaalde strafzaken ook al rekening met de agressie die medicatie op kan roepen; veel meer dan in Nederland. Ik baseer me daarnaast ook op mijn eigen kennis en onderzoek. Maar ik roep mensen op om vooral zelf informatie in te winnen. Verdiep je in het onderwerp. Lees die bijsluiters. Dan blijkt dat de veiligheid van deze middelen inderdaad op dieren wordt getest, maar niet vaak op mensen. Als het al gebeurt, zijn het perioden van weken tot maanden. Wat er met mensen gebeurt als ze het lánger slikken dan de geteste periode, de producenten hebben geen idee."

U zegt eigenlijk: artsen schrijven iets voor waar heel veel mensen slechter van worden. Waarom zouden ze dat doen?

,,Artsen hebben nauwelijks tijd voor patiënten. Ze horen van de producenten dat de medicatie veilig is. Voor de medische wereld is een pil dan de 'eenvoudige' oplossing. Er hoeft niet echt te worden geïnvesteerd in mensen, in therapieën, in gesprekken. Mensen vinden het zelf ook handig. Dat het ernstig verslavend is, en gevaarlijk, dat beseffen de mensen niet, die bij hun huisarts om zo'n middel vragen. Maar er zit ook een perverse pressie achter van de farmaceutische industrie. Die investeert over de hele wereld miljarden aan marketing en reclame om maar te zorgen dat artsen dit voorschrijven."

Wat moet er volgens u veranderen?

,,Allereerst moeten alle organisaties die over de invoering van medicijnen gaan volstrekt onafhankelijk opereren van de farmaceutische industrie. En artsen moeten mensen uitgebreid informeren over de nadelen, en hen vragen een handtekening te zetten. Ik denk dat heel veel mensen dan vanzelf afhaken."

Advocaat