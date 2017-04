ANWB waarschuwt voor drukke avondspits door paasverkeer

Wie 's avonds op tijd bij The Passion in Leeuwarden wil zijn, moet volgens de ANWB flink de tijd nemen voor de reis naar het noorden. Verder zakken veel vakantiegangers juist af naar Duitsland en het zuiden.

Hoewel in het paasweekend 950.000 buitenlandse bezoekers worden verwacht, 100.000 meer dan vorig jaar, valt het op de weg naar verwachting mee. Alleen rond de typische paasactiviteiten wordt drukte verwacht, zoals Paaspop in Schijndel, de Paasraces in Zandvoort, het outletcenter bij Roermond, de Keukenhof en in de buurt van meubelboulevards in het hele land.