Aob wil miljarden om onderwijssector weer gezond te maken

'Steenbergen was regie rondom vluch­te­lin­gen­de­bat kwijt'

7:46 De gemeente Steenbergen was in 2015 de regie kwijt over de gebeurtenissen rondom het vluchtelingendebat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie, een onafhankelijk orgaan van de gemeente. ,,De gemeente streefde naar de regie, maar werd een aantal keren 'verrast' door de gebeurtenissen'', zo staat in het rapport.