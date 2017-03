Arts in zaak-Mitch pleitte al eerder politiemensen vrij

Grote verschillen

Kees Das wil in de zaak Mitch Henriquez geen commentaar geven. ,,Heeft hij geen behoefte aan,'' zegt zijn vrouw. Maar dat de advocaten van de twee agenten die in de zaak Mitch worden vervolgd op dezelfde twijfel hopen als in de zaak Horst, is duidelijk. En de gerenommeerde 65-jarige arts uit Diemen heeft in elk geval al wat twijfel gezaaid.



Advocaat Gerald Roethof die een deel van de nabestaanden van Mitch bijstaat, vermoedt wel dat Das er om deze reden bij is gehaald, maar denkt dat de agenten daarmee niet wegkomen. ,,Er zijn namelijk grote verschillen. In onze zaak hebben wij een batterij aan onafhankelijke getuigen die hebben gezien op welke gewelddadige wijze de agenten Henriquez hebben behandeld. Ook hebben we beeldmateriaal van de worsteling.''



Daarnaast is er nog een verschil: Horst C. had een verleden als drugsgebruiker waardoor zijn gezondheid was verzwakt. Bij Mitch was dat voor zover bekend niet het geval. Over de zaak Horst C. kan en wil Roethof niks zeggen, maar wel: ,,Je kunt praten wat je wil over hartritmestoornissen, maar Mitch Henriquez was een gezonde man die na politiegeweld is overleden.''