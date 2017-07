Artsen overleden neef Yolanthe niet vervolgd door OM

Voorzitter Arib: Geen dresscode voor Kamerleden

3 juli Leden van de Tweede Kamer hoeven niet verplicht een jasje te dragen als zij vergaderen in de grote, plenaire zaal. Kamervoorzitter Khadija Arib is niet van plan een dresscode in te voeren, ook al hecht zij aan representativiteit, zei zij vanmiddag in een debat over de begroting van de Tweede Kamer.