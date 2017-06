Asscher, bevrijd van alles

Elke keer wanneer ik Lodewijk Asscher op televisie zie, moet ik denken aan het lied ‘Zonder Bagage’ van Ramses Shaffy. ‘De wereld heeft mij failliet verklaard’, zingt Ramses, ‘en ik heb mij nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu’. Een vrolijk, onbekommerd lied, met swingende blazers die het lied omlijsten. En als je goed luistert, lijkt het lied bijna voor Asscher geschreven te zijn.



De wereld had hem failliet verklaard. Negen schamele zetels in de Tweede Kamer, een klap voor de Partij van de Arbeid. Zou Asscher na dat verlies überhaupt aanblijven? Aanvoerder van zo’n kleine fractie, in de oppositie. Was dat wel iets voor hem?



Hij bleef, en hij lijkt verlicht. Hij hoeft geen kabinet te vormen, hij hoeft niet bij Gerrit Zalm aan te schuiven. Hoe vaak ze het hem ook vragen. Hij is gekke Henkie niet. Ze zoeken maar een ander. De kiezer wilde de PvdA toch niet meer? Nou dikke doei dan.