Asscher geeft critici flexwet ervan langs

Volgens de minister van Sociale Zaken is het te vroeg om conclusies te trekken over de werking van de wet. In een toespraak tijdens een PvdA-bijeenkomst in Amsterdam vergeleek Asscher de critici met een rokende dikkerd, die een week gezond gaat leven en dan voor de spiegel concludeert dat het niet helpt.



,,Het gaat om een omslag, een cultuuromslag, die niet van de ene op de andere dag waarneembaar is'', stelt Asscher. Hij denkt juist dat zijn wet 'een wissel heeft omgezet, om ontsporing van flexibilisering te voorkomen'. Asscher waarschuwde dat hij niet wil dat zijn kinderen en kleinkinderen zich van het ene onzekere baantje naar het andere moeten slepen. ,,Mensen verdienen houvast, greep op hun leven.''



Een mislukking

In maart noemde MKB-voorman Michael van Straalen de Wet Werk en Zekerheid een mislukking. Hij stelt dat de wet er niet toe leidt dat meer mensen een vaste baan krijgen, maar minder.



Sinds de wet moeten werkgevers na twee tijdelijke contracten een vaste arbeidsovereenkomst geven. Voorheen hoefde dat pas na drie tijdelijke contracten. Ook moet er na twee tijdelijke contracten minimaal een half jaar zitten, voordat er een nieuw contract mag worden uitgedeeld. Eerder waren dat drie maanden.