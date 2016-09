Auto schept fietsers in Noordeinde en rijdt door

Update Rapper Boef opnieuw aangehouden

10:44 De omstreden rapper Boef is afgelopen nacht opgepakt in Tilburg. Hij was net twee dagen op vrije voeten na een eerdere aanhouding in Rotterdam. ,,Hij heeft de gedragsaanwijzingen overtreden, daarom is hij opgepakt", laat het Openbaar Ministerie vanochtend aan Omroep Brabant weten.