Auto te water in Groningen: twee doden en twee gewonden

Update Kettingbotsing A12 door grote brand Zevenaar

8:20 In Zevenaar woedt in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand op een industrieterrein langs de A12. De brand heeft een garagebedrijf en meubelstoffeerder in de as gelegd. Grote rookwolken trekken over de A12 met een auto-ongeluk waarbij vier auto's op elkaar klapten als gevolg. Een persoon raakte gewond.