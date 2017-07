Automobilist rijdt door na dodelijk ongeluk met wielrenner (64)

De grijze personenauto kwam rond 10.45 uur in botsing met de wielrenner in de Zandstraat in Hulst. De man kwam ten val en bleef zwaargewond achter. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer.



De politie maakte rond 11.35 uur bekend dat het slachtoffer alsnog was overleden. Dat zou een paar minuten na de aanrijding zijn geweest. De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden. Die sluit niet uit dat de fietser onwel raakte, kort voor hij door de auto werd aangereden.



Agenten zijn op zoek naar de bestuurder van een grijze Opel Vectra uit 2012. Het voertuig had een Nederlands kenteken. Er is een stuk spiegel achtergebleven op de Zandstraat. Burgernet Zeeland meldde om 13.13 uur dat er enkele tips zijn binnengekomen.