'Autorijden in Nederland duurder dan in de rest van Europa'

Update Kapper in brand gestoken in kapsalon Enschede, mogelijke vluchtauto uitgebrand

6:44 In een kapperszaak in het centrum van Enschede is vanavond een man in brand gestoken. Volgens de politie gaat het om een doelbewuste actie. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de dader.