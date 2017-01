Asielplaag: lezers reageren op column Nynke

Te politiek correct

Nynke de Jong demonstreert een extreem politiek correcte mevrouw te zijn. Zij veracht De Telegraaf vanwege de kop boven een artikel: ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder’. Die krant meldt op basis van informatie van de Dienst Terugkeer en Vertrek dat er vorig jaar bijna 5000 aanvragen werden afgewezen van vluchtelingen uit veilige landen zoals Marokko. Slechts 540 van hen werden teruggestuurd naar het eerste land van aanmelding. De cijfers rechtvaardigen in hoge mate de kop van dat artikel. Het probleem is niet De Telegraaf maar Nynke de Jong zélf. Zij is verblind uit politieke correctheid en niet objectief. Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Sterke column

Een ontzettend sterke column, die me uit het hart gegrepen is. Waar aanslagen en ellende in Europa overheersen mag ook weleens uitgelicht worden waar de problemen beginnen. Uitspraken in politiek Den Haag en artikelen met sensationele koppen in De Telegraaf. Ze hebben totaal niet in de gaten wat voor impact het heeft op Nederland en Europa. Roepen is één ding. Onderbouw een mening of artikel eens. Emiel van Hoek, Tilburg.

Getallen liegen niet

Nynke de Jong bagatelliseert de instroom van asielzoekers. Haar bewering dat zich 2,5 asielzoekers op 1000 Nederlanders aanmelden, betekent dat er 40.500 asielzoekers binnenkomen, ongeveer evenveel mensen als een gemiddelde gemeente in Nederland telt. Daar deze asielzoeker gemiddeld zeker drie jaar op kosten van de gemeenschap leeft en circa 30.000 euro per jaar kost, praten we over een bedrag van circa 1,25 miljard euro per jaar. Om nu te zeggen dat al deze mensen een verrijking van de samenleving betekenen gaat mij te ver. Nu al hebben we moeite om laaggeschoolde autochtone Nederlanders aan het werk te krijgen. Johan Zillig, Huizen.

Blij met column

Wat ben ik blij met je column, Nynke. We hebben maandag met een hele groep over dit soort informatie gesproken. Het lijkt wel of je erbij hebt gezeten. De inhoud van je column is een van de redenen, dat we jaren geleden gestopt zijn met het lezen van de Telegraaf. We genieten iedere dag van het AD. Loes Hartogsveld, Leusden.

Staaltje links populisme

Een staaltje links populisme van Nynke de Jong in haar column over de Telegraaf. De lezers van die krant zouden volgens haar niet verder lezen dan de kop en alleen het woord asielplaag onthouden? Ze verwijt de krant het faciliteren van vreemdelingenhaat. Het stuk gaat over ‘kansloze’ asielzoekers (economische gelukszoekers). Elke gewone lezer weet dat het niet gaat over echte oorlogsvluchtelingen. Met haar opmerking dat dan alleen het woord ‘asielplaag’ blijft hangen, diskwalificeert zij een groot deel van de Nederlanders die deze krant echt wel verder lezen dan alleen de kop. Daarmee is ze zelf erg kortzichtig. Jan van Rooijen, Soesterberg.

Woord van het jaar

Hoewel ik in eerste instantie echt baalde van de nieuwe columnisten, ben ik best wel zo eerlijk om bepaalde nieuwe columnisten te waarderen. Nynke de Jong is daar één van. Ze heeft het maandag 9 januari niet zo op dagblad De Telegraaf, maar introduceert misschien onbewust wel het woord van het jaar 2017: ‘asielplaag’. Nynke heeft het over een artikel met een verkeerde kop. Een koppenmaker is eigenlijk best slim. Mensen lezen namelijk eerst de kop en bepalen dan zelf of ze zo'n artikel wel of niet lezen. Een gelikte kop wordt meteen gelezen. Ferry Visser, Dordrecht.

Plank mis

In haar column slaat Nynke de plank volledig mis. De Telegraaf heeft het over de ‘kanslose’ asielzoekers, die zijn inderdaat een plaag voor ons en de ‘echte’ asielzoekers. Voor de laatsten is in het algemeen wel draagvlak in de samenleving.Voor kansloze asielzoekers moeten de EU-regels worden opgezegd en vervangen worden door regels (Nederlandse) die deze ‘plaag’ effectief tegengaan. G. van Meeteren, Moerkapelle.

