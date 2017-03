‘Ik ben blij dat ik mijn overlevingskansen niet kende’

Hier is het dilemma: als het kan, probeert prins Bernhard junior (47) tegenwoordig thuis te zijn voor het eten. En vooral om tijd met zijn vrouw, prinses Annette, en hun drie kinderen door te brengen.

Natuurlijk springen de laptop of tablet vaak nog even aan voor werk als Isabella (14), Samuel (12) en Benjamin (8) eenmaal op bed liggen, maar sinds Bernhard van Oranje genas van lymfeklierkanker, gaat hij bewuster om met de tijd die hij en zijn naasten hebben. ,,Ik had er vroeger niet altijd evenveel zin in om de kinderen op bed te leggen. Nu begrijp ik hoe bijzonder het is dat je tijd samen kunt doorbrengen.’’

De andere kant is dit: hoewel de middag al op z’n einde loopt, wil hij uitgebreid de tijd nemen voor het interview en de fotosessie.

Dan maar iets later naar huis.

Grinnikend

Het doel – aandacht voor de stichting die Van Oranje mede opzette en die morgen een grote benefietactie houdt – heiligt alle middelen. Nooit zocht de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven de publiciteit, liever wordt hij geen prins genoemd. In betrekkelijke anonimiteit bouwde Van Oranje de afgelopen decennia met studievrienden aan een bedrijvenimperium, waar een IT-bedrijf, een vastgoedontwikkelaar en sinds vorig jaar het autocircuit in Zandvoort bij horen. Elk interviewverzoek over dat deel van zijn leven, beaamt Van Oranje grinnikend, zou hij vriendelijk doch beslist terzijde hebben geschoven.

En eerlijk: veel liever zou hij ook niet in de openheid praten over de ziekte die hem en zijn gezin trof. Maar het moet. Aandacht voor lymfeklierkanker en vooral het inzamelen van geld voor onderzoek naar de relatief onbekende kankervorm is hard nodig.

,,Voor lymfeklierpatiënten op zichzelf was nog geen stichting. Met Lymph&Co willen we mensen die een chronische vorm van de ziekte hebben een betere kans op genezing geven. Als het daarvoor handig is dat ik een interview geef, dan vind ik dat prima.’’

Onderzoek

Volledig scherm Monique des Bouvrie en Rosanna Kluivert vorig jaar tijdens de tweede editie van De Hollandse 100 op FlevOnice. Met andere mensen achter het fonds bedacht Van Oranje de Hollandse 100: tien kilometer schaatsen op de baan van Flevonice, negentig kilometer fietsen rond en door de polder. Met een team. Alles om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker; de onderzoekers uit Amsterdam en Groningen die met de opbrengst aan de slag kunnen doen mee. Hijzelf en zijn drie broers ook, net als zijn moeder en ambassadeurs als Simon Keizer, Monique des Bouvrie en Rosanna Kluivert. De stylistes overleefden zelf lymfeklierkanker, de moeder van de zanger kampt met de ziekte.

,,Ik kan helemaal niet schaatsen. Ik weet niet waarom, maar als we dat vroeger met mijn ouders en broers deden, stond ik ook altijd op mijn enkels op het ijs. Ach, schaatsen is zo oer-Hollands, een schitterende sport en de 10 kilometer is een prachtige afstand die in sportief opzicht onder druk staat. En ik heb nu van die moderne Friese doorlopers, daar kun je zo’n beetje op wandelen. Ik kom er wel uit.’’

Quote Deze actie doe je met z’n allen, omdat je ook de ziekte met z’n allen ervaart Prins Bernhard junior En hij heeft de warme steun van zijn familie en vrienden morgen, net als tijdens zijn ziekte. ,,Dat heeft Rosanna heel duidelijk gemaakt: deze actie doe je met z’n allen, omdat je ook de ziekte met z’n allen ervaart. Dit grijpt zo in in je gezins- en familieleven. Vorig jaar heeft Floris (Van Oranjes jongste broer, red.) met zijn vrienden het meeste geld opgehaald: een ton, op een totaalopbrengst van 350.000 euro.’’

Crohn

Bij Van Oranje, die al langer kampte met de darmziekte van Crohn, openbaarde de kanker zich in 2013, nadat hij zich op zomervakantie niet goed voelde. Hij dacht aan een darmvernauwing. Die inschatting klopte: een tumor veroorzaakte de problemen. Op nog vier andere plekken, waaronder zijn hart, bleken kwaadaardige cellen te zitten.

,,Door die ziekte van Crohn kwam ik al in situaties waarin je nooit terecht hoopt te komen. Maar dan liep ik door een ziekenhuis en bedacht ik me altijd: er zijn veel ergere dingen, denk aan kanker. Dat woord is zo beladen. Ook bij ons thuis; vlak voordat ik ziek werd overleden twee vaders op de school van mijn kinderen aan de ziekte. We konden en kunnen er wel goed met ze over praten, hebben altijd duidelijk gemaakt dat het heel slecht af kon lopen. Dat speelde in hun hoofd wel mee. Benjamin zat eens achterin de auto bij Annette en zei toen: papa gaat dood. Ik denk niet dat het een periode is die de kinderen ooit zullen vergeten.’’

Flashback naar kerst 2013. Bernhard van Oranje heeft net een stamceltransplantatie ondergaan in het AMC. ,,Het ergste is dat je er niet kunt zijn voor je gezin. Ik zie ons nog zitten op de ziekenhuiskamer. Een plastic kerstboompje in hoek. Geen kerstdiner, maar een boterham met hagelslag.’’

Volledig scherm . © Harmen De Jong Nooit googelde Van Oranje het woord lymfeklierkanker, nooit informeerde hij bij de chirurg – een vriend van hem – naar zijn overlevingskansen. ,,Ik wist wel dat ik lymfeklierkanker had en welke vorm, maar niet wat het inhield. Ik zag aan het gezicht van de chirurg al dat het serieus was, dat het niet goed zat. Ik dacht: ik slaap toch al niet lekker, ik ga niet naar iets vragen wat ik eigenlijk niet wil weten. Achteraf had ik maar zo’n 20 procent kans. Bij de helft van de patiënten slaat de chemo al niet aan. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet wist.’’

Uitstekend

Ruim drie jaar later vergaat het hem uitstekend – dank u. De uitslagen van de tweemaandelijke controles zijn goed, hij is dankbaar dat hij met de Hollandse 100 iets terug kan doen. ,,Het is een positief evenement, maar ook beladen door alle verhalen die je hoort van mensen die niet het geluk kenden dat ik had.’’

Misschien wel het mooiste: zoon Samuel wil morgen proberen mee te fietsen.

Van Oranje, droogjes: ,,Hij roept het heel hard, ik ben alleen benieuwd hoe hij het voor elkaar wil krijgen, want hij heeft geen kilometer getraind.’’

Het gesprek is klaar, de prins fietst de Amsterdamse avondspits in. Vlugge blik op zijn horloge, dat wordt doortrappen.

Het is drie minuten voor zes.