Dorpse gezelligheid in de stad

Mengelmoes

Anne Coolen van nummer 7 kijkt toe hoe haar dochter onbekommerd op en neer springt. ,,Je zou niet denken dat we midden in de stad zitten. Dit is echt dorpse gezelligheid.'' Ze praat enthousiast over de sfeer in haar buurt. ,,Dat vinden wij belangrijk in onze straat'', zegt Jasper. ,,Iedereen kent elkaar. Tegelijkertijd heten we met dit feest onze nieuwe buren welkom.''



De buurt is een mengelmoes van nationaliteiten. Buurman Jorge de Pedro is één van de nieuwste bewoners. Hij kwam naar Utrecht om te studeren en ontmoette daar zijn vrouw Fiona. De Van Swindenstraat is ideaal voor zijn Hollandse huisje-boompje-beestje. ,,Er wonen hier veel jonge kinderen met wie onze dochters graag spelen'', zegt de Spanjaard, die zichzelf inmiddels met trots Utrechter noemt. Om het feest toch een Mediterraans tintje te geven, heeft hij wat zelfgemaakte sangria meegebracht. ,,Hier, neem ook wat!''



Verslaggevers natspuiten

De zon is niet verlegen en verwarmt de opblaasbadjes van de kinderen. Een watergevecht geeft verkoeling. Ondertussen gaat Jimme voor een nieuwe medaille in het onderdeel 'verslaggevers natspuiten'.



Daarna volgt er een straatbingo met cadeaubonnen en prijzenpakketten van lokale ondernemers. Iedereen eet, drinkt en lacht. De muziek gaat een tikje harder en er wordt geproost. Op de goede buur, die beter is dan een verre vriend. Het feestje gaat nog wel even door. Jorge: ,,Totdat alle sangria op is!''