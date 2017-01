'Ik ben er nog. Ze hebben me er niet onder gekregen'

Zijn vriendin werd verkracht terwijl hij bewusteloos geslagen was. Toen Dirk Kerseboom wakker werd waren de daders verdwenen. Nu, acht jaar later, gaat hij ze terugzien.

De deur vloog open en Dirk keek recht in de loop van een pistool. ,,Hij had 'm vast alsof hij een of andere gangster was. Maar het was maar een tiener." Die kan ik makkelijk hebben', dacht Dirk Kerseboom nog. ,,Maar met z'n andere arm had hij Agnes vast. En ik wist niet wat hij haar zou aandoen als ik probeerde hem te overmeesteren".



Veel tijd om daarover na te denken had Dirk niet. ,,Ik kreeg een harde duw en tien seconde later lag ik bewusteloos op de grond."

Doodgewone middag

Het was een doodgewone dinsdagmiddag in mei 2009. Dirk en Agnes waren net de foto's van hun weekendje weg aan het bekijken op de computer toen er iemand bij de poort stond. ,,Hij had zo'n clipbord bij zich. Alsof hij wat vragen kwam stellen." Maar de overvaller wilde alleen weten waar het geld was. Agnes werd overmeesterd en Dirk werd buiten bewustzijn geslagen.

Twee mannen haalden vervolgens het hele huis overhoop en probeerde de chalet in de fik te steken. ,,Ze wilden geld, maar wij hadden niets." De gewelddadige overval werd een brute verkrachting waar Agnes pas vijf jaar over vertelde. ,,Dat hield ze al die tijd geheim. Toen ik ruim een uur later wakker werd was voor mij al meteen duidelijk dat ze aan Agnes hadden gezeten, maar de details vertelde ze me pas de avond voordat ze stierf. Uit bescherming tegen mezelf. En ze had gelijk. Als ik dat eerder had geweten had ik alles op alles gezet op die sadisten zelf te vinden."

Stil

Jarenlang hoorde Dirk en Agnes namelijk niets van de politie. Er werd in 2009 nog wel iemand aangehouden, maar een veroordeling zou er nooit komen. Het bleef stil. Samen knapten ze de vernielde woning op het vakantiepark De Landerije in Schaijk weer op. ,,Agnes wilde er ondanks alles wel blijven wonen. 'Dat mogen ze niet ook nog van me afpakken', zei ze altijd".

Het was een manier van verwerken. Maar Agnes zou er nooit helemaal bovenop komen. ,,Ze was een zelfverzekerde vrouw. Liep altijd met opgeheven hoofd. Maar ze durfde het huis niet meer uit en veranderde in een klein, bang meisje." Twee jaar later kreeg ze te horen dat ze kanker had. "Borstkanker, maar na een operatie dachten we dat het weg was."

Sterfbed

Agnes zou nog drie jaar leven. ,,Op haar sterfbed vertelde ze me alles. Wat er allemaal met haar was gebeurd terwijl ik daar bewusteloos op de grond lag. Ik voel me aangetast in m'n mannelijkheid. Onmacht. Ik heb haar niet kunnen verdedigen, ondanks dat ik jarenlang aan verdedigingssport deed. Ik heb de kans niet gehad."