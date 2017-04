Juf, wil je met me trouwen?

Chantal (28) en Martijn (20) kunnen er nu om lachen. Ze hebben 1,5 jaar een relatie en wonen samen in Houten. Tien jaar geleden, toen ze stage liep, was Martijn haar niet opgevallen. ,,Het was zo'n kind waar je geen last van had. Het zou wel heel fout zijn geweest als ik hem destijds al leuk had gevonden."



Wanneer Chantal jaren later coördinator is bij de lokale omroep, stapt Martijn binnen, een leuke 19-jarige knul met een bos krullen. Samen verslaan ze een honkbalwedstrijd en daar gebeurt het: de vonk slaat over. Chantal: ,,We schelen acht jaar. Wat zullen mijn ouders en vrienden hiervan denken, vroeg ik mij af, maar de vrees bleek onterecht."



Het leeftijdsverschil speelt überhaupt geen rol, vertelt ze. ,,Hij is misschien iets speelser dan ik. Hij gaat nog wel eens buiten chillen met vrienden en dan denk ik: huh, waarom?"



In de woonkamer, boven de eettafel, hangt een ingelijste tekening die Martijn voor haar maakte toen ze afscheid nam op de basisschool. Het is maar goed dat ze niet over zijn rapportcijfer ging, grapt ze, want tekentalent had hij niet.



,,We denken dat het een autobus is met een lasergame op het dak, maar waar dat op slaat....? Geen idee!"