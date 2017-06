Mopperen op millennials

Auke Kok schreef er in het NRC een column over, en Roland Koopman op de site van RTLZ: over millennials die moeten ophouden met klagen. Een dankbaar onderwerp voor een stukje. Je hoeft die dertigers alleen maar weg te zetten als luie, soja-latte drinkende hipsters en de retweets vliegen je om de oren.



Maar al die columns zijn helemaal geen bewijs dat millennials verwende jankerds zijn. Het is vooral een teken dat de schrijvers van de columns oude zeikerds zijn geworden. Want zo gaat het al jaren: de oudere generatie noemt de jongere generatie lui en verwend. Het waren de nozems die volgens hun ouders hun tijd verdeden met brommers en beatmuziek. De mensen die ooit tot generatie nix behoorden hadden later zelf kritiek op de patatgeneratie, en diezelfde patatgeneratie zit nu te mekkeren op de millennials.



Ikzelf - volbloed millennial - kan ook al mopperen op de vijftienjarigen van vandaag, die mijns inziens hun tijd verdoen met het kijken naar domme vlogs, terwijl ik op die leeftijd braaf boeken las. Waarbij ik voor het gemak maar even vergeet dat ik op die leeftijd ook veel tijd kwijt was met het kijken naar Ruud die in het Big Brotherhuis in zijn onderbroek op de bank zat te wachten tot het eten klaar was.