PVV tweede partij onder Surinaamse Nederlanders

Zelf rekent Denk op zo'n vijf zetels. Volgens Vermeulen is het voordeel voor de partij van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk dat de Turkse gemeenschap, waaruit ze veel stemmen trekken, goed georganiseerd is. ,,Verenigingen en moskeeën kunnen ze helpen hun achterban te mobiliseren.''



Sylvana Simons heeft het wat dat betreft moeilijker, hoewel zij zich niet exclusief richt op kiezers met dezelfde wortels als zij. Vermeulen: ,,De Surinaamse gemeenschap is over het algemeen minder georganiseerd en minder geïnteresseerd in politiek dan de Turkse. Het is de vraag of Sylvana überhaupt in de Kamer komt.''



Haar boodschap slaat in elk geval wél aan bij allochtone kiezers. De EtnoBarometer laat zien dat zij zich het meest druk maken over discriminatie en racisme. Andere thema's die voor hun een rol spelen bij hun stemkeuze zijn integratie, criminaliteit, werkloosheid en immigratie.