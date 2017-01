Racismekaart

Toen de Amerikaanse juriste Chaka Laguerre in Den Haag door een rood stoplicht reed en om die reden bijna door een stadsbus werd aangereden, hield de politie haar aan voor een gesprek. Daar wilde zij echter niet aan meewerken. Haar opstandigheid resulteerde in een arrestatie, en iets later verweet ze op Facebook dat de agenten racistische motieven zouden hebben. Daarmee werd op internet een heel debat ontketend, waarbij de politie het moest ontgelden, temeer omdat er vaker sprake is van der­gelijke incidenten, met etniciteit als een dubieuze factor.



Maar wat blijkt? Chaka Laguerre was degene die zich recalcitrant gedroeg, ondanks haar verkeersovertreding. Dat laten beveiligingsbeelden zien. Wanneer de agenten haar meerdere keren om haar identiteits­papieren vragen, probeert ze weg te lopen.



Hoewel ze de werkelijkheid kende, besloot de Amerikaanse om haar eigen wangedrag te presenteren als racisme van de politie. Een zeer kwalijke reflex. Ze is hoogopgeleid en weet wat de spanningen rond het thema zijn.



Toch weerhield dat haar niet van een klaagzang op social media. Er bestaat wel degelijk racisme in Nederland, in alle lagen van de samenleving. Politici en activistische organisaties willen dit probleem aan de kaak stellen, steeds op een andere manier, maar vaak met dezelfde reactie tot gevolg: ontkenning, hoon en onverdraagzaamheid.



Chaka Laguerre schoffeerde met haar valse aantijgingen niet alleen de Haagse politie, ze zet ook iedereen te kijk die via zijn eigen methode misstanden op het gebied van discriminatie wil aankaarten.



Maar er gebeurde nóg iets vreemds: nog voor het hele verhaal door alle betrokkenen naar buiten was gebracht, werd het al gepolitiseerd door antiracisten en chronische criticasters van de politie. Een aparte gewaarwording. Ze wilden allemaal dat het klopte, terwijl daar nog helemaal geen bewijzen voor waren. Een slechte zaak voor de geloofwaardigheid.



Het geheel duidt in elk geval op veel minachting voor mensen die dagelijks met uitsluiting te maken hebben. De racismekaart werd te gretig getrokken, met alle gevolgen van dien. De politie deed aangifte van een valse beschuldiging, maar toen zij excuses ontving, liet ze de klacht vallen. Voor die orga­nisatie was daarmee de kous af, maar in de beeldvorming zal dit incident nog een flinke tijd zijn sporen nalaten.