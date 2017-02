'Zetelrovers staan volledig in hun recht'

Neem het geval Kuzu. ,,Die was door de PvdA aangetrokken om diens achterban in de moskeeën te mobiliseren. Hij is daar ook op campagne gegaan. Toen bleek dat hij en Öztürk aan hun streng islamitische opvattingen trouw wilden blijven, moesten ze van de PvdA-leiding opstappen. Maar je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze standvastig waren. De partij had hen nooit moeten kandideren."



Waling keert zich tegen nieuwe maatregelen, op aanbeveling van de commissie-Bisschop, om afgescheiden Kamerleden behalve minder spreektijd ook een geringere financiële vergoeding te geven. De irritatie in de Kamer over de zetelrovers is groot, nadat in vier jaar tijd het aantal fracties was gestegen van elf naar zestien. Die versplintering zou efficiënt Kamerwerk in de weg staan.