Zwartleren jas

Ik at een broodje tonijnsalade bij tankstation De Poel, dat volgens de wegenwiki plaats heeft voor achttien vrachtwagens en vermoedelijk in 2003 in gebruik genomen werd, tegelijk met dit deel van de A30. De reviews op internet variëren van ‘zalige Van Dobben-kroketten’ tot ‘asociaal personeel dat meer oog heeft voor z’n telefoon dan voor de klant’.

Ik staarde naar het verkeer met onbestemde gedachten over waar al die mensen zo haastig naartoe moesten, toen er een Harley Davidson stopte. Een boomlange man stuurde, achterop zat een vrouw. Hij zette zijn helm af en legde hem op de grond neer. Hij was niet bang dat de helm gestolen zou worden, dat zag je zo. De aanwezigheid van een man met een leren jack met opgenaaide emblemen (‘colors’) en een grimmige kop beschermde de helm tegen diefstal. Hij was breed en atletisch, op de borst van zijn leren jack stond dat hij lid was van Harley Davidson club Goodfellas. Er stond nog veel meer op dat jack, maar hij nodigde niet echt uit om alles eens op je gemak te gaan lezen. Hij had een gewone vrouw, een vrouw die de motorwereld misschien ‘zijn hobby’ zou noemen en de kamer verliet wanneer hij zaken besprak met zijn motorvrienden.

Quote Misschien moest er een embleem komen voor de benaderbare biker – een hartje of een panda Tommy Wieringa

Ze aten een broodje en dronken een blikje fris, toen gingen ze naar buiten om te roken. Je leest wel eens dat zulke motorrijders zich gedemoniseerd voelen door de maatschappij, dat ze heus zo kwaad niet zijn als ze eruit zien en niet allemaal over één kam geschoren willen worden, maar het onderscheid tussen het ene zwartleren jack vol doodskoppen en het andere was nog niet zo makkelijk te maken. Je wilde er eigenlijk geen risico mee nemen. Misschien moest er een embleem komen voor de benaderbare biker – een hartje of een panda bijvoorbeeld, duidelijk zichtbaar op de borst gedragen. Vooralsnog ging ik ervanuit dat we hier met een gewelddadige crimineel te maken hadden, die mijn nieuwsgierigheid naar zijn bestaan weinig op prijs zou stellen.

Ik herinnerde me een interview met de loco-burgemeester van Emmen eerder die week, die een tijd in Engeland had moeten onderduiken omdat hij het clubhuis van motorbende No Surrender had gesloten wegens drugshandel. De aard van de dreiging was substantieel, en is onderdeel van een landelijk patroon. Overal worden bestuurders bedreigd wanneer ze de criminele activiteiten van bijvoorbeeld motorbendes bestrijden. Emmens loco-burgemeester Bouke Arends zei daarover in De Volkskrant: ‘De samenleving moet weten dat dit in Nederland gebeurt. Dat er krachten actief zijn die onze democratische samenleving proberen te ondermijnen. Er worden serieuze pogingen gedaan besluiten van het openbaar bestuur via intimidatie en bedreigingen te beïnvloeden.’

Nu is Bouke Arends een dapper man, die zich niet laat intimideren. Via ambtenaren die wel zwichten voor zwartleren jassen en doodskoppen, krijgt de onderwereld toegang tot de bovenwereld, en wordt de staat ondermijnd.