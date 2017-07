Baanbrekend vaderschapsverlof

Een opvallend en baanbrekend besluit bij de ING Bank: aanstaande vaders krijgen voortaan een maand verlof na de geboorte van hun kind. En die periode van afwezigheid wordt nog doorbetaald ook.



In de afgelopen kabinetsperiode kwam het discussiepunt zo nu en dan aan bod, dikwijls aangezwengeld door vicepremier Lodewijk Asscher, die de nieuwbakken vaders niet twee maar vijf dagen verlof wilde geven. Dat zorgde al voor veel rumoer.



We hebben nu eenmaal te maken met een enorme werkgeverslobby: zij kreunden en steunden over alle financiële gevolgen die de uitbreiding van het verlof voor onze economie zou hebben. Wat ze eigenlijk wilden zeggen: het kostte hen veel geld en daarom kwam het allemaal niet uit. De moeder moest het maar oplossen in de kraamweek, en daarna.



Het is eigenlijk vrij bizar dat we dit middeleeuws annex kapitalistisch standpunt cultiveren.



Als jonge vader weet ik dat de eerste maanden van een baby enorm belangrijk zijn voor de binding. De ouders bouwen een band met hun kind op, samen leggen ze de kiem voor hun verdere relatie, die uit allerlei verschillende fases bestaat, waarvan de eerste weken misschien wel cruciaal zijn. Maar dat is voer voor wetenschappers.



Wat we wel zeker weten: vergeleken met andere Europese landen zijn wij de achterblijvers – toch opmerkelijk voor een land dat prat gaat op modernisering en emancipatie. In Zweden en Denemarken kunnen ouders hun riante verlofregeling delen, vaak volledig doorbetaald. Bij onze zuiderburen mogen partners bijna vijf maanden onbetaald met verlof. In Duitsland krijgen ze acht weken.



Ik wil maar zeggen: er is nog genoeg werk aan de winkel. Dat nota bene de ING Bank een maatschappelijk precedent heeft geschapen, geeft te denken. Veel bedrijven zullen hun voorbeeld volgen, vooral in de bankensector, omdat ze niet willen dat de grootste talenten elders aan de slag gaan, waar de randzaken beter zijn geregeld.



Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als het nieuwe kabinet, dat nog steeds aan de formatietafel zit, dit punt serieus zou nemen. Vaderschapsverlof is ook goed voor de moraal van de moeders. En uiteindelijk hebben alle bedrijven belang bij tevreden werknemers.