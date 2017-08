Baby's Medisch Centrum Leeuwarden besmet met MRSA-bacterie

Nog twee aanhoudingen voor dood Melvin Arduin

10:44 De politie heeft nog twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Melvin Arduin (52). Het slachtoffer werd in februari voor feestcafé De Vaag aan de Straatweg in Rotterdam ernstig mishandeld. De Capellenaar overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.