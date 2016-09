Bajespersoneel zit massaal ziek thuis

Dat blijkt uit de meest recente verzuimcijfers in handen van deze krant. Vorig jaar was nog 7,1 procent van het bajespersoneel ziek. Dat zijn torenhoge percentages: het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 3,8 procent. Volgens de eigen norm van het gevangeniswezen mag niet meer dan 4,8 procent van het personeel ziek zijn.



Onrust

,,De werkdruk is de laatste tijd extreem toegenomen", zegt Jorick de Bruin, bestuurder bij CNV Overheid. ,,Er is veel onrust door een opeenstapeling van reorganisaties. Mensen zijn bang dat ze hun baan verliezen. Daar worden ze letterlijk ziek van."



In sommige gevangenissen loopt het aantal ziekmeldingen de spuigaten uit. In de bajes van Alphen aan den Rijn zit 9,6 procent van het personeel thuis. In die gevangenis werd afgelopen februari een cipier neergestoken door een gedetineerde. Er zou al geruime tijd sprake zijn van grote spanningen tussen gevangenen en medewerkers.



Ziekteverzuim

Ook in de gevangenissen van Heerhugowaard, Haaglanden, Nieuwegein en Arnhem is het ziekteverzuim opvallend hoog. In totaal werken er zo'n 8100 personeelsleden in 26 inrichtingen. Door een overschot aan cellen dreigen meer cipiers in de komende jaren hun baan te verliezen.