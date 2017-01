Ballonvaarder zwaargewond tijdens vlucht over woestijn van Dubai

Het is nog onbekend wat er precies is mis gegaan, zo meldt De Stentor vanmiddag. Volgens een woordvoerder van de familie ligt hij in het ziekenhuis en is zijn toestand twee dagen na het ongeval 'kritiek, maar stabiel'.



Haven bevindt zich vaak in de Verenigde Arabische Emiraten waar hij wordt ingehuurd voor vluchten met een heteluchtballon. Die vinden plaats in de vroege ochtenduren boven de woestijn. Het levert passagiers spectaculaire beelden op bij zonsopgang over het gebied.



Passagiers

Volgens het bedrijf waar Haven voor werkt zijn de passagiers ongedeerd gebleven. Wat precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk. De politie in het gebied waar de vluchten plaatsvinden berichtte gistermiddag over een ongeval dat plaatsvond met een heteluchtballon in de woestijn van Dubai.



Daarbij raakten zes mensen uit 'Azië en Europa gewond'. Het was gistermiddag nog niet duidelijk of het om hetzelfde incident gaat.De luchtvaartautoriteiten in het land onderzoeken het ongeval, meldt de woordvoerder. Dat is de standaardprocedure bij incidenten in de burgerluchtvaart, waar het ballonvaren onder valt.