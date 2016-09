Bankmedewerkers onwel door chemische stof

Diego Costa is boos op Spaanse media

13:50 Aanvaller Diego Costa voelt zich slecht behandeld door de Spaanse media. ,,Ik krijg ten onrechte veel kritiek", liet de 27-jarige spits van Chelsea weten. ,,Als ik voor Barcelona of Real Madrid had gespeeld, of als ik in Spanje was geboren, zouden de commentaren veel positiever uitpakken", zei de geboren Braziliaan verongelijkt.