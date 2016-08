Barry Hay: Willem-Alexander hing dronken aan mijn been

Tijdens een concert van de Earring op een besloten feest van O' Neill-baas Theo Dietz voelde Hay bij het inzetten van When The Lady Smiles plotseling wat trekken aan zijn been. De toenmalige kroonprins in eigen persoon, zo bleek.



,,Hij zat op z'n knieën. Beide armen om mijn kuiten geslagen en liet niet meer los. Straalbezopen. Somebody get this bozo off my legs, riep ik nog. Maar eigenlijk was het heel erg leuk. Hij was zo dronken dat het hem niets meer kon schelen. Had de grootste lol. Hij had verkering met Emily in die tijd. Z'n bodyguards lieten hem lekker begaan.''



De twee spraken elkaar na afloop niet meer, vertelt Hay, wiens biografie deze week verschijnt. ,,Maar onze koning zal toch nog steeds wel eens zo gek doen op een feestje? Lijkt me een hele relaxte gozer, uwe majesteit. Ik ben hartstikke tegen de monarchie, maar ik vind dat hij het hartstikke leuk opvangt allemaal.''