Bart van U. toch acht jaar cel in voor doden Els Borst en zus Loïs

De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorig jaar dat Van U. ten tijde van de twee moorden geheel ontoerekeningsvatbaar was. Om die reden kreeg hij toen geen celstraf opgelegd, maar 'slechts' tbs met dwangverpleging.

De schizofrene en paranoïde Van U. bekende beide vrouwen te hebben gedood. Hij stak in februari 2014 Els Borst dood bij haar huis in Bilthoven, bijna een jaar later stak hij in Rotterdam tijdens een ruzie zijn zus Loïs dood, ook met tientallen messteken. Van U. woonde in een pand met zijn zus.