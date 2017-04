Bebaarde futuroloog Chriet Titulaer zag toekomst scherp in

Half Nederland hing in de jaren 70 en 80 ademloos voor de televisie om te kijken naar de bijzondere uitspraken van astronoom en futuroloog Chriet Titulaer, die afgelopen weekend overleed . De Limburger, bekend om zijn sterke accent en tuinkabouterbaard, wist niet alleen ontzettend veel over ruimtevaart. Hij zat - in retrospectief - ook vaak goed met zijn voorspellingen.

Technologie in en om het huis

In het Huis van de Toekomst dat Chriet Titulaer in Rosmalen in 1989 voor tien miljoen gulden liet bouwen, zat vol met slimme technieken: van een enorm stofzuigerstelsel tot glasvezelkabels. Terwijl de meeste mensen nog een zware dikbuiktelevisie hadden, hing in zijn bijzondere voorbeeldwoning een beeldbuis die de hele wand besloeg. Bovendien voorspelde hij dat het beeld met high definition alleen maar scherper werd en dat er themakanalen kwamen.

Daarnaast stond er in de woonkamer van zijn futuristische woning een pc met een ingebouwde telefax én een isdn-verbinding. Titulaer verwachtte dat elk huishouden in de nabije toekomst verbonden werd met glasvezelcommunicatie waardoor thuiswerken ook gemakkelijker werd.

Vooral op het gebied van groene energie liep de Limburger ver voor op zijn tijd. Zo wist hij al dat zonnepanelen op woonhuizen zouden komen ver voordat het normaal was dat daken er mee bedekt werden. En in zijn keuken van de toekomst was afval scheiden heel normaal. Daar had hij in het ontwerp rekening mee gehouden, hoewel niemand zich daar nog mee bezig hield. Daarnaast had Titulaers keuken een beeldscherm waar je alles mee kon regelen: kookplaat aan, informatie uit het kookboek bij de hand, ingrediënten bij elkaar.

Beeldtelefoon

Het was eigenlijk een 1 april grap van de Tros en Titulaer: de PTT-groene fietstelefoon. Slingerend reed hij door een straat en neemt de telefoon op. Lachen, gieren, brullen in 1985. Maar een paar jaar later was het technisch wel mogelijk. Het probleem zat hem vooral in de grootte van objecten. Er waren in de jaren 80 wel telefoons voor in auto's, maar waren zó groot dat ze absoluut niet op een tweewieler pasten.

In de telefoon zag Titulaer al heel snel een grote toekomst. Hij wist dat communiceren met beeld belangrijk zou worden. Niet vreemd dus dat hij vermoedde dat de 'digitale snelweg' zoals hij het noemde, een belangrijke rol in ons leven ging spelen. Hij stelde dat we vooral encyclopedische kennis met elkaar zouden delen en dat we gingen telebankieren. Hij vermoedde toen nog niet dat internet zo'n grote impact op ons leven zou krijgen. Wel voorzag hij dat de rol van de kranten veel minder groot zou worden.

Overigens zat Titulaer niet altijd goed met zijn toekomstbeelden. Zo hebben we in het jaar 2000 niet massaal een chip in onze hersenen gekregen waarmee we kunnen programmeren. Nog een leuke: in de jaren 80 voorspelde hij dat TROS, AVRO en Veronica een commerciële zender wilden vormen.

Digibeten

Ondanks dat de futuroloog veel technische snufjes voorspelde, maakte hij zich ook zorgen over de snelheid waarmee alles in de wereld veranderde. In een bijeenkomst van het Studium Generale in Tilburg stelde hij dat veel mensen buiten de boot zouden vallen. Hij voorspelde een maatschappelijke tweedeling tussen digibeten en voorstanders van de digitalisering. Zo vond hij de komst van de chipknip of de ov-kaart niet weloverwogen. ,,Ik denk dat we meer en beter moeten nadenken over de consequenties van de veranderingen'', aldus Titulaer in 1996.

Over zijn kabouterachtige baard en zijn Limburgse accent werden legio grappen gemaakt, maar Chriet Titulaer was een serieuze en onvermoeibare wetenschapper. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, met sterrenkunde als hoofdvak. Al jong ontpopte hij zich tot tv-presentator, toen hij in 1969 de beelden van de maanlanding van commentaar voorzag. Titulaer werd producer en presentator van het veelbekeken TROS-programma De Wondere Wereld, dat hij tien jaar volhield, en presenteerde tv-cursussen over sterrenkunde en het weer.

