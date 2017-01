Bedreigde militair moet 112 bellen

Verrast

Defensievakbonden zijn verrast door de nieuwe oproep. Ook zij hebben niet het idee dat dreigingen tegen militairen de afgelopen maanden zijn toegenomen. Toch kan het initiatief op steun rekenen. ,,Militairen hebben eigenlijk vooral te maken met de Marechausse, maar die zitten niet overal. Als de politie een militair in nood het snelste kan helpen is dat zeker nuttig,'' zegt Jean Debie van vakbond VBM.



Nederlandse voorbeelden van militairen die zijn bedreigd of aangevallen zijn niet bekend, maar in het buitenland kwam het afgelopen jaren wel meerdere keren voor, onder andere in Frankrijk. Zo werden in februari vorig jaar in Nice drie militairen met een mes aangevallen, in april werd een soldaat met een dozensnijder belaagd op het station in Straatsburg. In Nederland werden in 2014 twee incidenten tegen militairen gemeld, maar die bleken niet te kloppen.