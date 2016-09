Bedreigde Nederturken doen uit angst voor Erdogan 'geheime' aangifte

Tientallen aangiftes

De vrouw deed aangifte toen ze werd bedreigd met verkrachting, nadat ze zich negatief had uitgelaten over het regime van Erdogan. Enige tijd later zou een agent uit een ander regiokorps hebben gebeld naar haar ex-man, om hem te informeren over deze aangifte. De bewuste agent is volgens de vrouw pro-Erdogan, zo heeft ze verklaard.



Bedreigde Nederturken hebben ook de mogelijkheid om een ander adres op te geven, zodat de aangifte niet te herleiden is naar het eigen woonadres. ,,Dit zijn geen nieuwe mogelijkheden", benadrukt politiewoordvoerder Van de Graaf. ,,Wel brengen we ze nu extra onder de aandacht. Juist omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen aangifte doen als ze slachtoffer zijn van bedreiging."



Schietschijf

Volgens journalist Huseyin Atasever van Zaman Vandaag zijn er tientallen Turkse Nederlanders die niet op de mogelijkheid van een afgeschermde aangifte zijn gewezen. Zij vrezen dat ze een 'schietschijf op hun rug hebben getekend', mocht hun aangifte worden doorgespeeld aan het Erdogan-regime. Toen Atasever in juli zelf aangifte deed van bedreiging in Haarlem, werd hij niet gewezen op de mogelijkheid van een afgeschermde aangifte, zegt hij.



Volgens Van de Graaf zijn agenten ook niet verplicht om dat te doen. Precieze aantallen wil de politie niet geven, maar sinds de mislukte coup in Turkije heeft de Nederlandse politie vele tientallen aangiftes geregistreerd. Het aantal meldingen van incidenten ligt nog hoger. In Rotterdam is sprake van een flinke toename van het aantal aangiftes van bedreiging. Sinds de couppoging op 15 juli zijn ruim 80 aangiftes van bedreiging en intimidatie binnengekomen. Twee weken geleden stond de teller nog op 36.