Bedreigingen VV Bladella: Kinderen jeugdvoorzitter durven niet buiten te spelen

Ondanks alle commotie blijft Van der Aa bij het standpunt dat de club goed heeft gehandeld. ,,We krijgen ook veel steunbetuigingen van andere clubs en onze sponsors. Vooropgesteld hebben wij dit nooit gewild. En we zijn ook niet over een nacht ijs gegaan. We hebben zes of zeven weken met de ouders gezocht naar een oplossing. Niet alleen financieel. We hebben aangeboden dat ze in plaats van die 25 euro ook als vrijwilliger klusjes konden doen. Eigenlijk niet gebruikelijk maar we wilden in dit geval een uitzondering maken. Het punt is dat we niet zomaar voorbij kunnen gaan aan de afspraken die gemaakt zijn in de ledenvergadering.”



Volgens Van der Aa is er nog geen contact geweest met de KNVB. ,,Ik vind het ook een beetje vreemd dat ze wel een stevig standpunt hebben ingenomen zonder onze kant van het verhaal te horen. Ik denk dat de reactie dan heel wat genuanceerder is.”